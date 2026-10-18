Ноябрьские льготы на транспорт: что нужно проверить российским пенсионерам

С наступлением нового месяца российские пенсионеры могут столкнуться с временной приостановкой льгот на общественный транспорт. Эксперты напомнили, что в ряде регионов поддержка не отменяется полностью, а требует подтверждения документов или подачи нового заявления. Условия предоставления компенсаций и скидок серьезно разнятся от субъекта к субъекту, затрагивая транспортные карты, лимиты поездок и пригородные маршруты. О том, как избежать лишних трат и проверить статус льгот перед ноябрьскими поездками.