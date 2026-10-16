Анонимные слухи опровергли: откуда в сети появились пугающие сообщения о диких зверях в Подмосковье

В социальных сетях и ряде медиа появились пугающие сообщения о всплеске активности и резком росте численности хищников в лесах Московской области. В Комитете лесного хозяйства Подмосковья эти сведения официально опровергли, заявив, что ситуация находится под полным контролем, а показатели остальной популяции не превышают многолетних норм. Что именно опровергли профильные службы и какова реальная обстановка в лесных массивах региона, информирует новостной портал REGIONS .

Что именно опровергли профильные ведомства?

Официальные представители ведомства опровергли сразу несколько ключевых тезисов, активно распространявшихся анонимными источниками.

В первую очередь опровергли утверждения о том, что этой осенью зафиксированы десятки случаев выхода диких животных к людям и жилым зонам. Охотничьи хозяйства региона опровергли эти данные, отметив отсутствие каких-либо аномалий или зафиксированных контактов с хищниками.

Каковы реальные факты и показатели?

Панические сообщения опровергли сухие цифры официального мониторинга, который ведомство ведет непрерывно.

Специалисты напомнили, что численность хищных животных в лесах Подмосковья остается стабильной на протяжении многих лет и не демонстрирует тенденции к росту. Любые сообщения о «нашествии» профильные службы опровергли как не имеющие под собой никакой фактической основы.