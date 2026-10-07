День рождения президента пройдет в рабочем режиме: запланированы переговоры

Песков: Путин проведет в день рождения международные разговоры 7 октября

Общество

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 74 года. В день рождения глава государства продолжит заниматься государственными делами, проведет серию международных телефонных разговоров и займется подготовкой к предстоящему саммиту СНГ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Путин проведет день рождения в рабочем режиме

На 7 октября запланирован ряд международных телефонных разговоров, а также другие рабочие мероприятия. Дополнительные подробности о графике президента Кремль намерен сообщить отдельно.

Часть дня Путин посвятит подготовке к международному саммиту. В ближайшее время президент отправится в Туркмению, где встретится с коллегами по СНГ.

Президент предпочитает отмечать день рождения с близкими

По словам Пескова, Путин традиционно предпочитает проводить день рождения в кругу родных и близких.

При этом рабочая программа президента в этот день сохраняется. День рождения глава государства будет совмещать с выполнением государственных обязанностей и подготовкой к международным мероприятиям.

Читайте также

Владельцев недвижимости могут начать предупреждать о проблемах через «Госуслуги»

В Якутии ударили первые морозы ниже −20: температура опустилась до −21,7

Слюсарь назвал Ростовскую область защитным рубежом от БПЛА

В аэропорту Перми ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В Госдуму внесли законопроект о расширении «черных списков» авиапассажиров

В Госдуму внесли законопроект о расширении «черных списков» авиапассажиров

Новый ГОСТ на детские сухие смеси вступит в силу с 2027 года

Новый ГОСТ на детские сухие смеси вступит в силу с 2027 года

Экстремал в Одинцове оседал эвакуатор и дерзко прокатился по улицам

Экстремал в Одинцове оседал эвакуатор и дерзко прокатился по улицам

Путь на тысячи километров: идущая во Владивосток пара остановилась в Забайкалье

Стало известно, почему брат Сергея Соседова может не получить наследство

В Подмосковье суд прекратил незаконную продажу алкоголя

В Подмосковье суд прекратил незаконную продажу алкоголя

Четыре самолета не долетели до Москвы: рейсы из Турции развернулись в пути

Новая плитка и линия безопасности появились на станции Дмитров после ремонта платформ

Добавьте mosregtoday.ru в избранное