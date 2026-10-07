День рождения президента пройдет в рабочем режиме: запланированы переговоры

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 74 года. В день рождения глава государства продолжит заниматься государственными делами, проведет серию международных телефонных разговоров и займется подготовкой к предстоящему саммиту СНГ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

Путин проведет день рождения в рабочем режиме

На 7 октября запланирован ряд международных телефонных разговоров, а также другие рабочие мероприятия. Дополнительные подробности о графике президента Кремль намерен сообщить отдельно.

Часть дня Путин посвятит подготовке к международному саммиту. В ближайшее время президент отправится в Туркмению, где встретится с коллегами по СНГ.

Президент предпочитает отмечать день рождения с близкими

По словам Пескова, Путин традиционно предпочитает проводить день рождения в кругу родных и близких.

При этом рабочая программа президента в этот день сохраняется. День рождения глава государства будет совмещать с выполнением государственных обязанностей и подготовкой к международным мероприятиям.