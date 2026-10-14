В российском регионе люди с инвалидностью месяцами выживают без лекарств

В Кузбассе набирает обороты скандал вокруг льготных лекарств: люди с хроническими болезнями и инвалидностью месяцами не могут получить препараты, без которых им не обойтись. Волна недовольства выплеснулась в комментарии под публикацией губернатора Ильи Середюка, сообщает VSE42.RU .

Жительница Новокузнецка, прикрепленная к поликлинике на Орджоникидзе, 32А, столкнулась с проблемой дважды. По ее словам, в сентябре ей не выдали тест-полоски, а в октябре на льготной аптеке не оказалось ни нужного препарата, ни полосок, ни гликлазида. Свою ситуацию женщина, болеющая диабетом, описала резко — как полный беспредел с выдачей льготных лекарств, подчеркнув, что их нет уже второй месяц. Ей советуют жаловаться в Минздрав региона или даже страны.

Реакция ведомства оказалась стандартной: Минздрав Кузбасса попросил женщину отправить в личные сообщения ФИО пациента, названия препаратов и адрес поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.

Другая подписчица задала губернатору прямой вопрос — почему проблему с льготными лекарствами никак не решат. До конца года еще три месяца, а на складе нет препаратов, необходимых для жизни, посетовала она. Покупать их пришлось за свой счет, но пенсии инвалиду, получающему лекарства по федеральной льготе, на это не хватило. Женщина не понимает: если в области ответа нет, значит, идти нужно в федеральное здравоохранение? На это Минздрав ответил той же просьбой — указать в личных сообщениях ФИО, адрес поликлиники и телефон.

Третья история — из Прокопьевска. Местная жительница просила помочь с лекарством по рецепту, зарегистрированному 16 сентября 2026 года в Кемерове. Препарат нужен ей для лечения поджелудочной, и по этому поводу она, по собственным словам, обращалась к президенту Владимиру Путину. В Минздраве Кузбасса ей ответили, что для определения дальнейшей тактики лечения она записана на прием к эндокринологу.