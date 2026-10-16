«Праздники диктуют правила». Пенсия за январь придет в декабре

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью ТАСС сообщил, что некоторые пенсионеры получат в декабре две страховые выплаты.

«При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: в начале декабря — страховую пенсию за декабрь и в конце декабря — страховую пенсию за январь», — сказал он.

Досрочное перечисление январской пенсии связано с продолжительными новогодними каникулами, которые продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Общая длительность выходных составит 11 дней.

Балынин подчеркнул, что подавать заявление для досрочного получения январской пенсии не потребуется.

Ранее сообщалось о том, что член ОП Гриб предложил повышать фиксированную часть пенсии с 70 лет.