«Праздники диктуют правила». Пенсия за январь придет в декабре

Доцент Балынин: пенсию за январь выплатят в декабре 2026 года

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью ТАСС сообщил, что некоторые пенсионеры получат в декабре две страховые выплаты.

«При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: в начале декабря — страховую пенсию за декабрь и в конце декабря — страховую пенсию за январь», — сказал он.

Досрочное перечисление январской пенсии связано с продолжительными новогодними каникулами, которые продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Общая длительность выходных составит 11 дней.

Балынин подчеркнул, что подавать заявление для досрочного получения январской пенсии не потребуется.

Ранее сообщалось о том, что член ОП Гриб предложил повышать фиксированную часть пенсии с 70 лет.

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