«Ловушка на колесах». В Китае хотят запретить скрытые ручки в автомобилях из-за риска блокировки дверей

Reuters: КНР предлагает запретить скрытые ручки из-за риска блокировки дверей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Министерство промышленности и информатизации КНР предложило запретить использование полностью скрытых дверных ручек в автомобилях. Об этом со ссылкой на проект новых требований к безопасности транспортных средств сообщает Reuters.

Инициатива связана с риском блокировки дверей при авариях. В таких ситуациях пассажиры могут оказаться не в состоянии самостоятельно выбраться из салона, а спасателям будет сложнее оперативно попасть внутрь автомобиля.

Скрытые ручки, которые в обычном состоянии располагаются вровень с кузовом и выдвигаются при необходимости, широко используются прежде всего в электромобилях. Производители внедряют их для улучшения аэродинамики и создания более современного дизайна.

Однако подобные механизмы могут представлять опасность в чрезвычайных ситуациях. Многие из них оснащены электрическим приводом, поэтому при серьезном ДТП, повреждении аккумулятора или отключении бортового питания ручки могут не выдвинуться.

Ранее сообщалось о том, что китайский Voyah Passion S поставил рекорд Гиннесса на стандартных шинах.

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