«Стрессоустойчивость» больше не работает: что хотят видеть работодатели

Слова «стрессоустойчивость», «многозадачность» и «коммуникабельность» давно стали шаблонными характеристиками в резюме и не помогают кандидатам выделиться. Вместо них стоит указывать конкретные навыки, задачи и результаты, рассказала «Газете.Ru» HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак.

Чем заменить «стрессоустойчивость»

По словам эксперта, работодателю сложно оценить абстрактную стрессоустойчивость кандидата, поскольку стрессовые ситуации у разных специалистов могут сильно отличаться. В современных вакансиях вместо этого качества все чаще обращают внимание на адаптивность и способность работать в меняющихся условиях.

В резюме можно привести конкретные примеры: обработку большого количества обращений клиентов, запуск проектов в сжатые сроки или работу с задачами в условиях неопределенности. Такие сведения позволяют лучше оценить профессиональный опыт кандидата.

Почему «многозадачность» тоже не помогает

Еще одним распространенным штампом остается многозадачность. При этом современные подходы к организации работы делают больший акцент на расстановке приоритетов, концентрации и управлении временем.

Вместо того чтобы называть себя многозадачным специалистом, кандидат может описать несколько проектов, которыми одновременно занимался, и указать полученный результат.

Как заменить «коммуникабельность»

Похожая ситуация складывается с характеристикой «коммуникабельный». Работодателям важнее конкретные навыки взаимодействия с коллегами, клиентами и партнерами.

Поэтому в резюме можно указать опыт переговоров с крупными заказчиками, обучения новых сотрудников или управления командой. Еще убедительнее выглядят измеримые результаты: рост продаж на 30%, сокращение времени обработки заявок вдвое или руководство коллективом из 40 человек.

Эксперт также рекомендует указывать навыки работы с искусственным интеллектом, если кандидат использует такие инструменты для автоматизации рутинных процессов. Для ряда работодателей это может стать дополнительным преимуществом.