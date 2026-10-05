«Стрессоустойчивость» больше не работает: что хотят видеть работодатели
HR-директор Пак: «коммуникабельность» не помогает при поиске работы
Слова «стрессоустойчивость», «многозадачность» и «коммуникабельность» давно стали шаблонными характеристиками в резюме и не помогают кандидатам выделиться. Вместо них стоит указывать конкретные навыки, задачи и результаты, рассказала«Газете.Ru» HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак.
Чем заменить «стрессоустойчивость»
По словам эксперта, работодателю сложно оценить абстрактную стрессоустойчивость кандидата, поскольку стрессовые ситуации у разных специалистов могут сильно отличаться. В современных вакансиях вместо этого качества все чаще обращают внимание на адаптивность и способность работать в меняющихся условиях.
В резюме можно привести конкретные примеры: обработку большого количества обращений клиентов, запуск проектов в сжатые сроки или работу с задачами в условиях неопределенности. Такие сведения позволяют лучше оценить профессиональный опыт кандидата.
Почему «многозадачность» тоже не помогает
Еще одним распространенным штампом остается многозадачность. При этом современные подходы к организации работы делают больший акцент на расстановке приоритетов, концентрации и управлении временем.
Вместо того чтобы называть себя многозадачным специалистом, кандидат может описать несколько проектов, которыми одновременно занимался, и указать полученный результат.
Как заменить «коммуникабельность»
Похожая ситуация складывается с характеристикой «коммуникабельный». Работодателям важнее конкретные навыки взаимодействия с коллегами, клиентами и партнерами.
Поэтому в резюме можно указать опыт переговоров с крупными заказчиками, обучения новых сотрудников или управления командой. Еще убедительнее выглядят измеримые результаты: рост продаж на 30%, сокращение времени обработки заявок вдвое или руководство коллективом из 40 человек.
Эксперт также рекомендует указывать навыки работы с искусственным интеллектом, если кандидат использует такие инструменты для автоматизации рутинных процессов. Для ряда работодателей это может стать дополнительным преимуществом.