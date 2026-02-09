Обед внутри обеда: глава Зарайска поймал суровую щуку-каннибала
Фото: [istockphoto.com/marrio31]
Глава подмосковного Зарайска Виктор Петрущенко посвятил выходные любимому хобби — подледной рыбалке. Результатом стал не рекордный, но крайне необычный улов, который городской руководитель продемонстрировал подписчикам своего телеграм-канала, пишет REGIONS.
В субботу на одном из местных прудов были установлены жерлицы — специальные плавучие снасти для ловли хищной рыбы.
«Честно говоря, думали, что удачи нам не видать, и вдобавок замерзли. Но когда проверили жерлицы в воскресенье, то обнаружили весьма неплохой трофей», — отметил Виктор Петрущенко.
Трофеем оказалась крупная щука, вес которой градоначальник оценил примерно в пять килограммов. Однако главный сюрприз ждал при разделке рыбы. Внутри хищницы обнаружилась не только икра, но и менее крупная щучка, ставшая жертвой собственного вида. Этот факт наглядно продемонстрировал явление каннибализма, характерное для щуки как для высшего водного хищника.
Подобные случаи в природе не редкость: крупные особи часто охотятся на более мелких сородичей, особенно в условиях ограниченной кормовой базы водоема. Тем не менее, такой улов всегда производит впечатление на рыболовов.
В завершение своего рыболовного репортажа Виктор Петрущенко пригласил всех любителей зимней рыбалки попробовать свои силы на водоемах Зарайского городского округа.
