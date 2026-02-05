Рекордный улов в 63 кг: рыбак-щедряк отказался от прибыли и устроил пир на весь поселок

У берегов Вьетнама произошло событие, которое местные рыбаки точно будут вспоминать долгие годы. Об этом сообщает РГ.

Возле скалистого рифа рядом с популярным пляжем Сонтра в Дананге рыбак совершил впечатляющий улов, вытащив из воды гигантскую макрель. Размеры пойманной рыбы поражают воображение: ее длина составила около 170 сантиметров, а вес достиг 63 килограммов.

Особенностью этой истории стал не только размер добычи, но и процесс ее извлечения. Рыбак не смог справиться с таким крупным уловом в одиночку — ему потребовалась помощь друзей. Чтобы транспортировать тяжелую и длинную рыбу на сушу, ее пришлось привязать к двум деревянным шестам и нести поэтапно, что напоминало сцены из прошлого, когда современная техника была недоступна.

Что касается дальнейшей судьбы улова, рыбак принял нестандартное для коммерческой рыбалки решение. Вместо того чтобы продать ценную рыбу на рынке, он разделил ее между своими родственниками и друзьями, превратив рекордный улов в повод для совместной трапезы и укрепления социальных связей.

С биологической точки зрения пойманная особь представляет значительный интерес. Макрель, род лучеперых рыб из семейства скумбриевых, обычно обитает в прибрежных водах. Стандартные размеры взрослых особей варьируются от 30 до 100 сантиметров при весе до 40 килограммов, что делает данную особь исключительно крупным представителем своего вида.

