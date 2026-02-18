Обыск на каждом шагу: на Пхукете начались тотальные рейды против россиян

Отдых на Пхукете для многих путешественников в последнее время сопровождается неожиданными встречами с полицией. По информации, поступившей от корреспондента портала Турпром, на острове значительно активизировались рейдовые мероприятия. Сотрудники правопорядка останавливают приезжих прямо на улицах и проверяют содержимое их рюкзаков, сумок и даже багажных отсеков арендованных мотобайков, пишет Турпром .

Основная цель досмотров — поиск электронных сигарет и прочих веществ, которые находятся под запретом. Проверки проходят достаточно жестко и затрагивают большое количество иностранных граждан, включая россиян.

В связи с этим путешественникам рекомендуют проявлять бдительность и быть готовыми к тому, что их вещи могут проверить в любой момент. Тайское законодательство в этом плане очень сурово, и пренебрежение правилами способно обернуться крупными неприятностями.

Антинаркотические законы в королевстве одни из самых строгих в мире. Даже минимальное количество запрещенных средств может стать причиной серьезного наказания, а за более тяжкие преступления предусмотрены максимально жесткие санкции. Под особый запрет попадают вейпы и электронные сигареты. Ввозить их на территорию страны, продавать или просто использовать нельзя. Нарушителям грозят крупные штрафы и даже реальные тюремные сроки.

Кроме того, приезжим стоит помнить и о других местных законах. Например, нельзя проявлять неуважение к королевской семье — за оскорбление монархии можно получить длительное заключение. Азартные игры тоже вне закона, за исключением государственных лотерей и скачек. Работать по туристической визе строго запрещено, это грозит депортацией.

Важно соблюдать и культурные нормы. В буддийских храмах нужно одеваться скромно, нельзя вести себя неподобающе и фотографировать монахов без спроса. Вывозить из страны старинные предметы или антиквариат можно только со специальным разрешением.

Не стоит фотографировать военные объекты и королевские резиденции. В заповедниках запрещено кормить рыб и нарушать экологические правила. Курение не допускается на пляжах, остановках, в парках и рядом со святынями.

Внимательное отношение к этим требованиям поможет туристам избежать конфликтов с законом и провести отпуск на Пхукете спокойно и без происшествий.