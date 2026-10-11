Кусочек пиццы отправил семью россиян в больницу на популярном курорте Египта

Shot: семья россиян серьезно отравилась пиццей в четырехзвездочном отеле Хургады

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Безмятежный семейный отдых в Египте превратился в борьбу с тяжелым интоксикационным синдромом для туристов из России. Проживая в четырехзвездочном комплексе Albatros Neverland Alf Leila Wa Leila в Хургаде, путешественники с детьми свалились с острой острой кишечной инфекцией сразу после перекуса местной пиццей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Пострадавшие строго придерживались правила питаться исключительно на территории гостиницы в рамках формата «все включено». Однако уже на вторые сутки после заезда лакомство у бассейна обернулось сильной рвотой, дикими резями в животе и общей слабостью.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что главу семейства пришлось экстренно госпитализировать в местную клинику на карете скорой помощи. Остальным членам семьи, включая детей, первую медикаментозную помощь оказывал дежурный врач при отеле.

Как выяснилось позже, этот случай не был единичным. На аналогичные симптомы и пищевые недомогания начали массово жаловаться и другие постояльцы этой же египетской гостиницы, что указывает на вероятный сбой в санитарных нормах на кухне отеля.

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