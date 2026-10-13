ЦППК модернизировала турникеты на станции Щербинка МЦД-2

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) провела модернизацию турникетов на станции Щербинка МЦД-2, теперь они обладают высокой скоростью работы и надежностью, необходимая информация выводится на большие дисплеи, при валидации проездных билетов срабатывает световое оповещение. Для слабовидящих пассажиров есть функция звуковых уведомлений и виброотклика. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Аналогичные устройства установили для тестирования на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4, они работают с середины лета в условиях высокой нагрузки на одной из самых востребованных станций. Установку объектов продолжили на Московском городском вокзале Щербинка, где сейчас модернизированы 100% устройств.

«Новое оборудование не только быстрее и надежнее, но и значительно удобнее для пассажиров: камера встроена прямо в корпус, а QR-код выводится на большой экран, поэтому активировать билеты в мобильном приложении стало удобнее. Световые сигналы показывают, как прошла оплата», — отметил заместитель генерального директора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.

Пассажиры могут оплатить проезд любым действующим способом, в том числе картой «Тройка» или абонементами на транспортных и социальных картах. Кроме того, они могут проходить по бумажным билетам и электронным — в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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