Карелия, Подмосковье и Ленобласть: где россияне чаще снимают дома с банями

Московская область возглавила рейтинг регионов по аренде загородных домов с банями и саунами. Средняя стоимость там — ₽22 400 в сутки. В целом по стране спрос на такие объекты вырос на 4% по сравнению с прошлой осенью, сообщили REGIONS аналитики «Авито Путешествий».

Самые популярные регионы для загородного отдыха с банями — Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. В топ-10 также вошли Башкортостан, Карелия, Самарская, Челябинская и Нижегородская области. За год список не изменился.

Заметнее всего интерес вырос в Забайкальском крае (+88%), Пензенской области (+76%), Приморском крае (+68%), Марий Эл (+37%) и Кировской области (+33%).

Дома с банями бронируют в среднем на 2 ночи для компании из 6 человек, стоимость — около ₽14 100 в сутки. Варианты выбирают примерно за 22 дня до заселения.

Коммерческий директор аналитического сервиса Владислава Сакина выделила Карелию: там дома с банями бронируют в среднем на 3 ночи, тогда как в других регионах — на 1–2 дня. Жилье ищут за 31 день до заселения, что заметно больше, чем в других локациях. При этом Карелия — один из самых доступных регионов: дома стоят в среднем ₽9 300 в сутки.

Чаще всего выбирают дома и коттеджи — 70% и 22% бронирований соответственно. За год вырос интерес к альтернативным форматам: гостевые дома с банями, глэмпинги и базы отдыха.

Бюджетнее всего отдохнуть на даче с баней или сауной (₽8 100 за ночь), на базе отдыха (₽8 800) или в глэмпинге (₽9 300). Дороже всего коттеджи (₽20 700), но их обычно снимают на сутки.

По данным экспертов рынка труда, в сентябре 2026 года спрос на банщиков вырос на 15% к августу, а активность соискателей — на 29%. Среднее зарплатное предложение для них составило ₽70 тыс. в месяц. Рост интереса отражает развитие банного сегмента и сезонный спрос на такой отдых перед холодами.