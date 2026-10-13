Карелия, Подмосковье и Ленобласть: где россияне чаще снимают дома с банями

REGIONS: Подмосковье возглавило рейтинг регионов РФ по аренде домов с банями

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Московская область возглавила рейтинг регионов по аренде загородных домов с банями и саунами. Средняя стоимость там — ₽22 400 в сутки. В целом по стране спрос на такие объекты вырос на 4% по сравнению с прошлой осенью, сообщили REGIONS аналитики «Авито Путешествий».

Самые популярные регионы для загородного отдыха с банями — Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. В топ-10 также вошли Башкортостан, Карелия, Самарская, Челябинская и Нижегородская области. За год список не изменился.

Заметнее всего интерес вырос в Забайкальском крае (+88%), Пензенской области (+76%), Приморском крае (+68%), Марий Эл (+37%) и Кировской области (+33%).

Дома с банями бронируют в среднем на 2 ночи для компании из 6 человек, стоимость — около ₽14 100 в сутки. Варианты выбирают примерно за 22 дня до заселения.

Коммерческий директор аналитического сервиса Владислава Сакина выделила Карелию: там дома с банями бронируют в среднем на 3 ночи, тогда как в других регионах — на 1–2 дня. Жилье ищут за 31 день до заселения, что заметно больше, чем в других локациях. При этом Карелия — один из самых доступных регионов: дома стоят в среднем ₽9 300 в сутки.

Чаще всего выбирают дома и коттеджи — 70% и 22% бронирований соответственно. За год вырос интерес к альтернативным форматам: гостевые дома с банями, глэмпинги и базы отдыха.

Бюджетнее всего отдохнуть на даче с баней или сауной (₽8 100 за ночь), на базе отдыха (₽8 800) или в глэмпинге (₽9 300). Дороже всего коттеджи (₽20 700), но их обычно снимают на сутки.

По данным экспертов рынка труда, в сентябре 2026 года спрос на банщиков вырос на 15% к августу, а активность соискателей — на 29%. Среднее зарплатное предложение для них составило ₽70 тыс. в месяц. Рост интереса отражает развитие банного сегмента и сезонный спрос на такой отдых перед холодами.

Актуально

Читайте также

Мясорубка, тесак и холодильник: раскрыты жуткие детали убийства бизнес-леди и ее дочери в Москве

Мясорубка, тесак и холодильник: раскрыты жуткие детали убийства бизнес-леди и ее дочери в Москве

Врач развеяла миф о вреде фруктов при диабете и скачках сахара

Врач развеяла миф о вреде фруктов при диабете и скачках сахара

Представители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском отборе лучших практик для старшего поколения

Представители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском отборе лучших практик для старшего поколения

Шутка, которая может задушить: врач предостерег от веселья в стиле «торт в лицо»

Шутка, которая может задушить: врач предостерег от веселья в стиле «торт в лицо»

Лаунж-зона для всех: в Одинцове жители удивили альтернативой балконам и клумбам во дворе

Лаунж-зона для всех: в Одинцове жители удивили альтернативой балконам и клумбам во дворе

Жители Московской области смогут присоединиться к антибуллинговому форуму «Надо поговорить!»

Жители Московской области смогут присоединиться к антибуллинговому форуму «Надо поговорить!»

Больницы Зарайска пополнились книгами благодаря инициативной жительнице

Больницы Зарайска пополнились книгами благодаря инициативной жительнице

Жительнице Татарстана выдали паспорт России после гибели сына на СВО

Жительнице Татарстана выдали паспорт России после гибели сына на СВО

Пурпурные пятна и наросты: агроном назвал главных врагов малинника осенью

Пурпурные пятна и наросты: агроном назвал главных врагов малинника осенью

Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

Мед, вечерки и запреты: как встретить день Трофима Пчеловода 2 октября

Мед, вечерки и запреты: как встретить день Трофима Пчеловода 2 октября

Выбор в сложнейших условиях: Путин высказался о референдуме в ЛНР и ДНР

Выбор в сложнейших условиях: Путин высказался о референдуме в ЛНР и ДНР

Добавьте mosregtoday.ru в избранное