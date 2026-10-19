«Кому-то можно, а кому-то нет»: сибиряка возмутили особые привелегии для школьников

В Новокузнецке местный житель обратился к мэру Денису Ильину с жалобой на правила посещения лицея № 114: школьникам запрещают приносить самокаты, хотя на территории есть специальное место для их хранения. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на комментарии горожан и ответ администрации.

Мужчина отметил, что ограничения действуют с начала учебного года, но соблюдают их, по его наблюдениям, не все.

«Почему на приложенном фото, кому-то можно зайти на территорию с самокатом, а кому-то нельзя, есть какие-то привилегии, если есть, то расскажите о них всем пожалуйста)» — написал сибиряк.

В том же обращении он поднял вопрос о состоянии ограждения со стороны проспекта Ермакова и высказал опасения за безопасность детей.

В администрации города пояснили: запрет продиктован заботой о здоровье учащихся. Внутренний распорядок лицея не позволяет кататься по школьной территории и внутри здания на самокатах, велосипедах, скейтбордах, гироскутерах и аналогичных устройствах. Исключение делают лишь для учебных и культурных мероприятий. При этом чиновники уточнили, что речь идет именно о передвижении на таких средствах, а не об отдельном запрете проносить их к месту хранения. По словам представителей мэрии, все ученики находятся в равных условиях, а дисциплинарные требования применяются ко всем без исключения. Единичные случаи прохода детей с самокатами, как подчеркнули власти, установленных правил не отменяют.

Отдельно городские чиновники прокомментировали ситуацию с ограждением у учебного заведения. Здание пока находится на гарантии, поэтому устранять неисправность должен застройщик. Претензию с требованием выяснить причины поломки калитки и отремонтировать либо заменить ее направили 6 октября 2026 года. Точные сроки восстановления ограждения не называются — работы проведут после необходимых согласований.