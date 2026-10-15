35 лет чужой жизни: в России расплата настигла беглеца из «лихих 90-х»

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СК: в Кузбассе будут судить жителя Новосибирска за убийство в 90-х

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Кузбассе перед судом предстанет 56-летний житель Новосибирска, которого обвиняют в убийстве, совершенном осенью 1991 года. О передаче дела в суд сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на местный СК РФ.

По версии следствия, трагедия разыгралась вечером 30 октября 1991 года во дворе жилого дома. Мужчина выстрелил в двоих: один скончался на месте, второго ранили, но врачам удалось его спасти. Стрелявший скрылся и вскоре уехал в другой регион. Найти его тогда не удалось, и преступление на долгие годы осталось нераскрытым.

Лишь в 2026 году за старое дело взялись снова. Следователи и криминалисты вместе с полицией заново изучили материалы, допросили свидетелей и пострадавших и восстановили картину событий. Так и вышли на подозреваемого. Мотивом преступления, по данным следствия, стала давняя личная неприязнь.

Мужчину задержали дома в Новосибирске. Ему вменяют убийство и покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах. Дело уже направлено в суд.

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