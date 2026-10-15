Лесная находка с пикантным содержимым засмущала грибников в Балашихе

Жители Балашихи отправились за грибами в Алексеевскую рощу, но вернулись с неожиданной историей. Как пишет REGIONS , вместо лесных даров они обнаружили пакет, набитый разноцветными женскими бюстгальтерами.

Необычную находку грибники сделали на лесной поляне. Прозрачный пакет с женским бельем оказался настолько неожиданным зрелищем, что очевидцы сняли его на видео. Ролик опубликовал канал в МАХ «Балашиха Рулит».

Авторы записи с иронией предположили, что поляна могла стать местом необычного ритуала. В комментариях пользователи предложили и другие версии — от эзотерических обрядов до случайно потерянного груза маркетплейса.

Впрочем, объяснение оказалось куда прозаичнее. По словам местной жительницы, неподалеку видели людей, которые избавлялись от старых вещей. Вероятно, ненужный текстиль просто выбросили в лесу.

За подобное загрязнение природных территорий предусмотрен административный штраф — до ₽3,5 тыс. Старую одежду можно сдать в специальные контейнеры для текстиля, установленные во дворах Балашихи и возле крупных торговых центров.