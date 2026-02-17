Онколог назвал симптомы рака кишечника у людей младше 40 лет: есть кровь

Врач Сергей Иванов назвал тревожные признаки, которые могут указывать на развитие рака кишечника у пациентов младше 40 лет. Особое внимание специалист рекомендует обратить на боль в животе и примеси крови.

Специалист «Скандинавского Центра Здоровья» Сергей Иванов в беседе с «Лентой.ру» обозначил ранние проявления онкологического заболевания кишечника, на которые стоит обратить внимание молодым людям. По словам медика, поводом для беспокойства у лиц младше 40 лет служат болевые ощущения в области живота, появление кровянистых выделений при дефекации, затяжная диарея и диагностированная железодефицитная анемия. Доктор акцентировал, что даже один из этих факторов требует консультации специалиста, а их сочетание многократно повышает вероятность наличия злокачественного процесса.

Онколог призвал не игнорировать устойчивое изменение привычного ритма опорожнения кишечника, чувство, что орган освободился не полностью, следы крови на туалетной бумаге, резкое снижение массы тела без видимых причин и сильную усталость. Эти сигналы организма, по мнению врача, должны мотивировать человека немедленно пройти диагностику.

Иванов добавил, что в группе повышенного риска находятся люди, страдающие ожирением, а также те, кто часто употребляет сладкие газированные напитки и продукты глубокой промышленной переработки. При возникновении перечисленных симптомов этим категориям граждан следует проявлять особую настороженность.