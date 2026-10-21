Оправдывались «мерами воспитания»: в России осудили многодетных родителей-извергов

Родителей из Тулы отправили в колонию на 6 лет за постоянные истязания сына

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Тульский областной суд вынес приговор супругам, которых признали виновными в истязании собственного малолетнего сына. 38-летняя женщина и ее 39-летний муж отправятся в колонию — их «методы воспитания» получили строгую юридическую оценку, пишет «ТУЛАСМИ».

Как установило следствие, с мая 2025 по май 2026 года в поселке Плеханово родители систематически избивали 6-летнего ребенка, прикрываясь воспитательными мерами. На деле мальчик терпел физическую боль и нравственные страдания, а его родители ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

Развязка наступила в мае 2026-го: при проверке жилища правоохранители обнаружили ребенка запертым в темном помещении. Мальчика и его четверых братьев сразу изъяли из семьи — сейчас все пятеро находятся в социально-реабилитационном центре.

Отцу назначили 6 лет и 1 месяц колонии строгого режима. Мать получила 6 лет общего режима и штраф ₽90 тыс. Оба во время следствия были под стражей. Дело возбудили по статьям об истязании малолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Приговор пока не вступил в законную силу.

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