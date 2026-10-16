Москва — Новокузнецк: российская авиакомпания нарастит частоту полетов

Авиакомпания S7 увеличит число рейсов Москва — Новокузнецк до семи в неделю

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Авиакомпания S7 Airlines готовит сюрприз для жителей Кузбасса. С 25 октября, когда вступит в силу осенне-зимнее расписание, частота полетов между Москвой и Новокузнецком вырастет до семи рейсов в неделю. Об этом сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на заявление перевозчика.

Обновленная маршрутная программа на сезон 2026/2027 включает более 140 направлений. Помимо роста частоты, она предусматривает открытие новых маршрутов и возвращение сезонных перелетов. Так, из Москвы в Иркутск число рейсов достигнет 22 в неделю, а в Новокузнецк — семи.

Расширится и география полетов из Новосибирска. В расписании появятся Коломбо на Шри-Ланке, Мале на Мальдивах, китайские Гуанчжоу и Чэнду, а также тайский Пхукет. После сезонной паузы компания возобновит рейсы из Новосибирска в Дубай и Бангкок.

Перемены затронут и сообщение с Китаем и Казахстаном. Из Новосибирска в Шанхай самолеты будут летать до четырех раз в неделю, в Караганду — до двух, в Усть-Каменогорск — до семи. Кроме того, S7 увеличит число вылетов по другим действующим маршрутам из Новосибирска, Иркутска и Владивостока. Всего повышение частоты из новосибирского аэропорта запланировано более чем по десяти направлениям.

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