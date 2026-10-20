Молния убила парня, но девушка вернула его с того света дважды

9 августа 2025 года Ева и ее возлюбленный Ник отправились в поход в лес Кеттл-Морейн. В конце пути их застала гроза. Укрыться было негде, и они продолжали идти. Дождь усиливался. Внезапно пара услышала громкий гул и упала на землю. Позже выяснилось: молния ударила в дерево, и их поразило током через землю.

Ева лежала в позе эмбриона, закрыв уши, и кричала. Обернувшись к Нику, она увидела, что он посинел и почти не дышит. Глаза полуоткрыты. Ей удалось дозвониться в 911, после чего она начала сердечно-легочную реанимацию. Спасатели не могли найти пострадавших 50 минут — плохая связь мешала определить их местоположение. За это время Ева оживила Ника дважды.

После выписки у мужчины остались проблемы с сухожилиями и слухом. Вскоре он сделал своей спасительнице предложение, и в августе 2026 года они поженились. Ева не раз шутила, что после такого он уже не сможет ее бросить — она вернула его с того света, так что теперь он застрял с ней.

Ранее стало известно, что пятилетняя девочка проглотила золотой слиток.