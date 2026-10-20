Молния убила парня, но девушка вернула его с того света дважды

Женщина дважды спасла своего парня после удара молнии и вышла за него замуж

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Жительница США Ева Бродерик дважды реанимировала бойфренда после того, как их обоих поразила молния. Об этом сообщает TMJ 4.

9 августа 2025 года Ева и ее возлюбленный Ник отправились в поход в лес Кеттл-Морейн. В конце пути их застала гроза. Укрыться было негде, и они продолжали идти. Дождь усиливался. Внезапно пара услышала громкий гул и упала на землю. Позже выяснилось: молния ударила в дерево, и их поразило током через землю.

Ева лежала в позе эмбриона, закрыв уши, и кричала. Обернувшись к Нику, она увидела, что он посинел и почти не дышит. Глаза полуоткрыты. Ей удалось дозвониться в 911, после чего она начала сердечно-легочную реанимацию. Спасатели не могли найти пострадавших 50 минут — плохая связь мешала определить их местоположение. За это время Ева оживила Ника дважды.

После выписки у мужчины остались проблемы с сухожилиями и слухом. Вскоре он сделал своей спасительнице предложение, и в августе 2026 года они поженились. Ева не раз шутила, что после такого он уже не сможет ее бросить — она вернула его с того света, так что теперь он застрял с ней.

Ранее стало известно, что пятилетняя девочка проглотила золотой слиток.

Актуально

Читайте также

Врачи из Видного напомнили о несочетаемых с таблетками напитках

Врачи из Видного напомнили о несочетаемых с таблетками напитках

Себе не отказывал: директор шахты почти год не платил зарплату 524 работникам

Себе не отказывал: директор шахты почти год не платил зарплату 524 работникам

Пробки, парковки и закрытые дворы: в Подмосковье сменился фаворит доставки

Пробки, парковки и закрытые дворы: в Подмосковье сменился фаворит доставки

Житель Финляндии установил во дворе вышку для наблюдения за Россией

Житель Финляндии установил во дворе вышку для наблюдения за Россией

Россиянам назвали сумму ремонтного запаса на случай аварии

Россиянам назвали сумму ремонтного запаса на случай аварии

В Подмосковье приступили к восстановлению домов, пострадавших после атаки БПЛА

В Подмосковье приступили к восстановлению домов, пострадавших после атаки БПЛА

Жители Шилыково под Иваново остались без автобуса, который позволял добираться до райцентра

Жителям Подмосковья рассказали, как развиваться с платформой «Россия – страна возможностей»

Жителям Подмосковья рассказали, как развиваться с платформой «Россия – страна возможностей»

В Малаховке жителям предложили разобрать совесть

В Малаховке жителям предложили разобрать совесть

В Подмосковье по народной программе отремонтируют и построят более 40 больниц и поликлиник

В Подмосковье по народной программе отремонтируют и построят более 40 больниц и поликлиник

Эксперт МФТИ назвал причины «омоложения» инсульта

Эксперт МФТИ назвал причины «омоложения» инсульта

Сбитый цикл и лишний вес: названы симптомы, при которых не стоит садиться на диету

Сбитый цикл и лишний вес: названы симптомы, при которых не стоит садиться на диету

Добавьте mosregtoday.ru в избранное