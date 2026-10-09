Не гоните спать сразу: названа неожиданная польза гаджетов для дошкольников

Споры о том, допустимы ли гаджеты в детском саду, давно сменились другим вопросом — как использовать их с умом. По мнению экспертов, ключ не в жестких запретах, а в осмысленном подходе, где каждое включение устройства имеет понятную цель и четкие временные рамки.

В комментарии RuNews24.ru амбассадор сообщества «Цифровые учителя России», эксперт педагогической конференции Фоксфорда и Алгоритмики «Как учить детей будущего» Елена Староверова отметила, что приобщение малышей к электронным устройствам перестало быть вопросом «можно или нельзя». Теперь задача тоньше: встроить технологии в жизнь детского сада, не навредив здоровью и не превратив обучение в бессмысленное сидение у экрана.

По словам эксперта, здесь работает золотое правило — дозированность и регламент. Для дошкольников непрерывное занятие за экраном не должно превышать 15-20 минут. Это безопасная граница, широко используемая в российской дошкольной педагогике и санитарных правилах, а также физиологическая норма, связанная с нагрузкой на зрение и нервную систему.

Однако важнее другое, подчеркнула Староверова: спрашивать себя не «сколько», а «зачем». Если гаджет используется как инструмент для конкретной цели — сфотографировать поделку для детского сада, снять на видео, как плывет кораблик, или найти ответ на вопрос, — это может быть полезно. Если же это просто времяпрепровождение, его стоит минимизировать. То же касается и использования экранов в самих детских садах на занятиях с воспитателями.