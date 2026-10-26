Опытная домохозяйка раскрыла копеечное средство против въевшегося жира
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Многодетная мама и опытная хозяйка Дарья Коган поделилась с REGIONS простым рецептом копеечной чистящей пасты на основе 72-процентного хозяйственного мыла и лимонной кислоты, которая с легкостью оттирает нагар, жир, ржавые потеки и мыльный камень.
Темные бруски классического хозяйственного мыла у многих ассоциируются с советским прошлым или быстрой стиркой. Однако в союзе с обычной гранулированной лимонкой это недорогое средство превращается в эффективный чистящий состав. Секрет заключается в химии процессов: щелочь и жирные кислоты в мыле расщепляют жировые отложения, а лимонка растворяет минеральный налет и ржавчину. Работая дуэтом, они удаляют даже ту грязь, перед которой пасуют коммерческие гели.
Дарья Коган признается, что сама сначала скептически относилась к бабушкиному рецепту, но была поражена, когда домашняя кашица очистила плиту буквально за пять минут, пока покупной состав оттирал ее полчаса.
Приготовить чистящую смесь можно за пару минут.
- Простые пропорции. Натрите на мелкой терке 50 г хозяйственного мыла, смешайте с двумя столовыми ложками лимонной кислоты и разведите теплой водой до состояния густой кашицы. Если масса получилась слишком жидкой, добавьте немного мыльной стружки, если густой — подлейте воды. Смесь удобно хранить в любой пустой баночке из-под крема прямо под раковиной — она не портится со временем.
- Сферы применения. Нанесите пасту на нагар в духовке или на плите на 10–15 минут (при сильных загрязнениях можно оставить на ночь), после чего смойте губкой. Для чистки швов между кафелем используйте старую зубную щетку, а для удаления мыльного камня в душевой кабине слегка разведите состав водой, нанесите на 15 минут и смойте. Ржавчина на сантехнике поддается пасте за 20 минут.
Хозяйка подчеркивает, что главный плюс такого метода — не только экономия бюджета, но и абсолютная экологичность. В составе нет хлора, агрессивных растворителей и едких запахов химии, поэтому с пастой можно спокойно работать без перчаток, не опасаясь за здоровье детей.