Опытная домохозяйка раскрыла копеечное средство против въевшегося жира

Многодетная мама и опытная хозяйка Дарья Коган поделилась с REGIONS простым рецептом копеечной чистящей пасты на основе 72-процентного хозяйственного мыла и лимонной кислоты, которая с легкостью оттирает нагар, жир, ржавые потеки и мыльный камень.

Темные бруски классического хозяйственного мыла у многих ассоциируются с советским прошлым или быстрой стиркой. Однако в союзе с обычной гранулированной лимонкой это недорогое средство превращается в эффективный чистящий состав. Секрет заключается в химии процессов: щелочь и жирные кислоты в мыле расщепляют жировые отложения, а лимонка растворяет минеральный налет и ржавчину. Работая дуэтом, они удаляют даже ту грязь, перед которой пасуют коммерческие гели.

Дарья Коган признается, что сама сначала скептически относилась к бабушкиному рецепту, но была поражена, когда домашняя кашица очистила плиту буквально за пять минут, пока покупной состав оттирал ее полчаса.

Приготовить чистящую смесь можно за пару минут.

Простые пропорции. Натрите на мелкой терке 50 г хозяйственного мыла, смешайте с двумя столовыми ложками лимонной кислоты и разведите теплой водой до состояния густой кашицы. Если масса получилась слишком жидкой, добавьте немного мыльной стружки, если густой — подлейте воды. Смесь удобно хранить в любой пустой баночке из-под крема прямо под раковиной — она не портится со временем.

Сферы применения. Нанесите пасту на нагар в духовке или на плите на 10–15 минут (при сильных загрязнениях можно оставить на ночь), после чего смойте губкой. Для чистки швов между кафелем используйте старую зубную щетку, а для удаления мыльного камня в душевой кабине слегка разведите состав водой, нанесите на 15 минут и смойте. Ржавчина на сантехнике поддается пасте за 20 минут.

Хозяйка подчеркивает, что главный плюс такого метода — не только экономия бюджета, но и абсолютная экологичность. В составе нет хлора, агрессивных растворителей и едких запахов химии, поэтому с пастой можно спокойно работать без перчаток, не опасаясь за здоровье детей.