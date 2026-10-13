По Европе пешком: 69-летняя пенсионерка из Ногинска покорила соцсети тревел-блогом

Жительница Ногинска Надежда Дмитриевна в свои 69 лет сломала все стереотипы об отдыхе на пенсии: женщина отправилась в одиночный тур по Европе и стала успешным тревел-блогером. Подмосковная путешественница ежедневно проходит десятки километров пешком, тестирует местную кухню и собирает сотни тысяч просмотров в соцсетях. Об этом сообщает REGIONS .

На счету Надежды Дмитриевны уже свыше двух десятков стран, включая Францию и Грецию. Сейчас подмосковная туристка исследует Португалию, а следом планирует исполнить давнюю мечту — провести четыре дня в Мадриде. Чтобы прочувствовать колорит городов, она отказывается от транспорта и наматывает по 20 тысяч шагов в день. Эмоции от Атлантического океана, по ее словам, невозможно передать ни одним фото, поэтому главный девиз туристки — «двигайтесь, ведь движение — это жизнь». В поездках она также собирает традиционные рецепты, чтобы воссоздать их на родной кухне.

Запустить блог Надежде Дмитриевне посоветовала невестка. Поначалу женщина сомневалась в успехе, но когда один из роликов набрал 800 тысяч просмотров, сомнения отпали. Теперь она ежедневно публикует видеоотчеты о своих приключениях.

Начинающим туристам подмосковная блогерша советует не бояться одиночных поездок. За все время странствий она не сталкивалась с негативом, а языковой барьер, по ее наблюдениям, легко рушится банальным школьным английским или элементарными жестами. Для старта Надежда Дмитриевна рекомендует пробовать маршруты по России или искать попутчиков, ведь главное — сделать первый шаг.