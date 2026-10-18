Права начнут аннулировать без суда: врачи будут сообщать о диагнозах в ГАИ

С 1 марта 2027 года Госавтоинспекция сможет аннулировать водительское удостоверение без суда — достаточно выявленного заболевания, при котором садиться за руль запрещено. Врачи начнут передавать сведения о таких диагнозах в МВД, а автомобилистам придется пройти внеочередное обследование. Об этом сообщает Magadanmedia.ru .

Новый механизм заработает так: если опасный диагноз обнаружат во время медосмотра или обычного обращения за помощью, информация уйдет в МВД. Водителю направят уведомление и дадут три месяца на дополнительное освидетельствование. Подтвердится болезнь — права аннулируют. Та же участь ждет тех, кто проигнорирует требование пройти обследование.

Сейчас процедура иная: при заболевании права можно аннулировать, но только через суд — с соответствующим требованием должен выступить прокурор. С марта 2027 года этот этап исключат: Госавтоинспекция будет получать медицинские сведения напрямую, что позволит быстрее отстранять от вождения людей с опасными заболеваниями.

Правда, далеко не каждый диагноз станет поводом проститься с правами. Полный запрет на вождение действует при определенных психических расстройствах, эпилепсии, некоторых заболеваниях глаз и расстройствах, связанных с употреблением психоактивных веществ. Для других нарушений здоровья предусмотрены ограничения — например, по категориям транспорта.

Новый порядок закреплен федеральным законом № 200-ФЗ от 7 июля 2025 года. Медицинские заключения оформят в электронном виде и передадут в МВД через государственную информационную систему здравоохранения. Если водитель устранит противопоказания и получит соответствующее заключение, право управления можно будет восстановить.