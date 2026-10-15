Жителям Подмосковья рассказали, как солист «Лесоповала» помог фронту

Солист группы «Лесоповал», заслуженный артист России, почетный гражданин Солнечногорска Сергей Куприк активно помогает фронту и землякам. Об этом в День мецената и благотворителя в рубрике «Наши люди» сообщили в пресс-службе подмосковной «Единой России».

Свою благотворительную деятельность Сергей и его супруга Екатерина начали еще в 2014 году, в результате из Солнечногорска на Донбасс ушли сотни тонн жизненно важных грузов, включая медикаменты, полевые хирургические столы, зимняя экипировка, 40 тонн питьевой воды, квадрокоптеры и не только. Недавно на передовую отправились новые автомобили-пикапы, оснащенные тепловизорами для ночных перемещений без демаскировки светом.

«Я учился в Луганской академии культуры и искусства. Эти земли, эти люди стали для меня по-настоящему родными. Остаться в стороне, когда там так тяжело, для меня просто недопустимо. Мы с женой и прихожанами храма Черниговской иконы Божьей Матери в селе Санино собираем помощь регулярно, иногда по несколько раз в месяц. Техника и грузы нужны на передовой постоянно», — подчеркивает Сергей Куприк.

Артист состоит в партии «Единая Россия», поддерживает партийные акции «Елка желаний», «Собери ребенка в школу», «Добрая корзина» и «Добрая комната». Кроме того, он принимает участие в городских субботниках, дает благотворительные концерты в Сирии, на Новой Земле и в зоне специальной военной операции. За эту деятельность он был удостоен звания «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск».

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