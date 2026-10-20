Пусть будет много ярких лет: как в Зарайске отметили день рождения школы

Зарайская школа искусств имени А. С. Голубкиной отметила 64‑й день рождения, став очередным поводом напомнить о ее роли в культурной жизни города. По словам директора Олеси Масаковой, художественное образование — ключевой элемент культуры и важная часть системы духовных ценностей, поэтому школы искусств занимают особое место в обществе.

За десятилетия работы учреждение выпустило сотни воспитанников: одни продолжили путь в профильных учебных заведениях и связали судьбу с творчеством, другие вернулись в родные стены уже в качестве преподавателей. Педагогический коллектив стремится развивать внутренний мир ребенка и формировать жизненные ориентиры, одновременно сохраняя культурное наследие региона.



Школа остается одним из главных центров художественного образования Зарайска, где детям помогают раскрыть способности и приобщиться к классическому искусству. Среди гостей праздника была депутат Московской областной Думы Ася Исаева — она тепло поздравила коллектив, учеников и педагогов.