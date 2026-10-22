В подмосковном Красногорске обустроили 29 остановочных комплексов с начала года

Общество

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]

В Красногорске с начала года установили 29 новых остановочных павильонов. По словам представителя управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации города Никиты Левашова, современные остановки появились на участках муниципальной, региональной и федеральной улично‑дорожной сети.

Такие современные павильоны призваны повысить комфорт пассажиров, в том числе в неблагоприятную погоду. Среди нововведений — дополнительный павильон на улице Кирова. Его смонтировали по поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова: решение приняли с учетом обращений самих горожан.

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