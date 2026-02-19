Отдых за копейки: россияне массово променяли родной дом на популярный курорт
«Купибилет»: россияне стали гораздо дольше отдыхать в Таиланде с 2024 года
Фото: [Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф]
Российские туристы всерьез решили обживать курорты Юго-Восточной Азии. Специалисты сервиса путешествий «Купибилет» подвели итоги и выяснили, что с 2024 года отпуск в Таиланде для наших соотечественников стал заметно длиннее, пишет«Лента.ру».
Аналитики компании подсчитали, что в 2026 году средняя продолжительность пребывания россиянина в этой экзотической стране достигла 17,6 дня. Это существенно выше показателей других иностранцев. Для сравнения, туристы из остального мира остаются в Таиланде в среднем всего на 13 дней.
Эксперты отмечают, что королевство прочно удерживает статус одного из главных направлений для пляжного отдыха у жителей РФ. Статистика подтверждает этот факт: каждый четвертый билет за границу наши путешественники покупают именно до курортов Таиланда. При этом цена перелета туда и обратно остается вполне доступной и держится на уровне 56,8 тысячи рублей.
В компании добавили, что даже возможные изменения в визовой политике местных властей вряд ли сильно повлияют на турпоток. Власти Таиланда обсуждают идею сократить разрешенный безвизовый срок, однако, как выяснили аналитики, большинство гостей из России и сейчас укладываются в две-три недели, не нарушая установленных лимитов.