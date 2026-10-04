Пенсия якобы изменилась: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Сенатор Шейкин предупредил о новой схеме мошенников с перерасчетом пенсий

Общество

Злоумышленники пытаются убедить получателей перейти на поддельные сайты и передать данные банковских карт или учетных записей.

Как работает новая схема

Мошенники начали отправлять гражданам сообщения якобы от Социального фонда России. В уведомлениях говорится о перерасчете пенсии, после чего человека предлагают перейти по ссылке и узнать новую сумму выплаты. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.

Внешне такие сообщения могут напоминать настоящие уведомления государственных ведомств. Основной расчет злоумышленников строится на желании получателя узнать изменившийся размер пенсии.

Какие данные пытаются получить мошенники

После перехода на сторонний сайт пользователю могут предложить заполнить форму, указать реквизиты банковской карты или войти в учетную запись на «Госуслугах». Полученные сведения затем могут оказаться у злоумышленников.

Особую опасность представляет передача паролей и кодов подтверждения. Получив их, мошенники могут попытаться получить доступ к личному кабинету человека.

Само упоминание Социального фонда, имени получателя или информации о перерасчете не подтверждает подлинность сообщения.

Как проверить информацию о пенсии

Если гражданин действительно подавал заявление на перерасчет, сведения о результате следует самостоятельно проверить через официальные государственные сервисы.

Безопаснее открыть «Госуслуги» привычным способом и посмотреть информацию о назначенных выплатах. При необходимости можно напрямую обратиться в Социальный фонд, используя контакты с его официального ресурса.

Не следует передавать отправителям подобных сообщений пароли, коды из СМС и данные банковских карт под предлогом проверки или уточнения суммы пенсии.

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