Почти 2 млн за «Волгу»: на продажу выставили редкий лимузин

ЗР: редкий лимузин на базе «Волги» продают за 1,999 млн рублей

Общество

В Мичуринске Тамбовской области выставили на продажу редкий лимузин ГАЗ-311911 «Рида», построенный на базе ГАЗ-3102. Автомобиль выпустила нижегородская компания «Рида» в 2004 году, а всего таких машин было изготовлено около 100 экземпляров, сообщает«За рулем».

Лимузин сохранился в хорошем состоянии

По данным продавца, автомобиль проехал чуть более 113 тыс. км и находится в состоянии гаражного хранения. При этом после установки нынешнего силового агрегата машина прошла около 37 тыс. км.

Лимузин оснащен бензиновым двигателем объемом 2,3 литра и автоматической коробкой передач от Ford Scorpio. Также установлены задний мост Volvo и усиленная подвеска от ГАЗ-31105.

В салоне есть климат-контроль и мультимедиа

Для пассажиров предусмотрен кожаный салон с двухзонным климат-контролем. В задней части установлена мультимедийная система с сабвуфером и потолочным монитором.

В комплекте с автомобилем также предлагается комплект зимних колес.

Цена лимузина выросла

В прошлом году этот автомобиль продавался за 1,6 млн рублей. Теперь владелец установил цену 1 999 000 рублей.

Компания «Рида», создавшая лимузин, продолжает работать и сейчас под брендом Rida. Сегодня она специализируется в том числе на бронировании автомобилей.

Читайте также

В Перми больница закрыла двери для родственников: пациентов запретили навещать

«102 тысячи рублей в месяц». Москва и Подмосковье возглавили рейтинг по доходам населения

«102 тысячи рублей в месяц». Москва и Подмосковье возглавили рейтинг по доходам населения

Тепло уже восстановлено: в Софьино продолжают приводить поврежденные дома в порядок

Эти симптомы нельзя игнорировать: кардиолог назвал главные признаки инсульта

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

«Прокачать иммунитет»: эксперт развеяла главный миф об укреплении здоровья перед зимой

«Прокачать иммунитет»: эксперт развеяла главный миф об укреплении здоровья перед зимой

Экономика Украины столкнулась с новым давлением на фоне ударов и дефицита кадров

Для избирателей Королева в ДиКЦ «Костино» открылась выставка «В тишине»

Для избирателей Королева в ДиКЦ «Костино» открылась выставка «В тишине»

Без дождя и до +21: погода в Москве на 20 сентября

Без дождя и до +21: погода в Москве на 20 сентября

Почему осенью ничего не хочется и как вернуть энергию — объяснил врач

Почему осенью ничего не хочется и как вернуть энергию — объяснил врач

Синдром Бувере: огромный камень заблокировал кишечник жительницы Долгопрудного

Синдром Бувере: огромный камень заблокировал кишечник жительницы Долгопрудного

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

Добавьте mosregtoday.ru в избранное