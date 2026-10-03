Почти 2 млн за «Волгу»: на продажу выставили редкий лимузин

В Мичуринске Тамбовской области выставили на продажу редкий лимузин ГАЗ-311911 «Рида», построенный на базе ГАЗ-3102. Автомобиль выпустила нижегородская компания «Рида» в 2004 году, а всего таких машин было изготовлено около 100 экземпляров, сообщает «За рулем».

Лимузин сохранился в хорошем состоянии

По данным продавца, автомобиль проехал чуть более 113 тыс. км и находится в состоянии гаражного хранения. При этом после установки нынешнего силового агрегата машина прошла около 37 тыс. км.

Лимузин оснащен бензиновым двигателем объемом 2,3 литра и автоматической коробкой передач от Ford Scorpio. Также установлены задний мост Volvo и усиленная подвеска от ГАЗ-31105.

В салоне есть климат-контроль и мультимедиа

Для пассажиров предусмотрен кожаный салон с двухзонным климат-контролем. В задней части установлена мультимедийная система с сабвуфером и потолочным монитором.

В комплекте с автомобилем также предлагается комплект зимних колес.

Цена лимузина выросла

В прошлом году этот автомобиль продавался за 1,6 млн рублей. Теперь владелец установил цену 1 999 000 рублей.

Компания «Рида», создавшая лимузин, продолжает работать и сейчас под брендом Rida. Сегодня она специализируется в том числе на бронировании автомобилей.