Семь лет на смену боеприпасов: что изменится для охотников в Евросоюзе

Европейский парламент поддержал введение ограничений на использование свинцовой дроби для охоты в Евросоюзе. После завершения необходимых процедур и публикации регламента начнется семилетний переходный период, сообщает Life.ru.

Что предусматривают новые ограничения

Речь идет о свинцовой дроби, которую используют на охоте, а не о полном запрете всех свинцовых боеприпасов. Пули и пули типа слиг из окончательной версии ограничений исключили.

После завершения переходного периода продажа и использование свинцовой дроби для охоты будут запрещены. При этом ограничения на стрельбу свинцовой дробью в водно-болотных угодьях уже действуют в Евросоюзе.

Почему свинцовую дробь хотят запретить

Европейские регуляторы объясняют ограничения токсичностью свинца и его воздействием на окружающую среду. По данным Европейского химического агентства, фрагменты дроби могут сохраняться в почве и водоемах. Птицы способны проглатывать их, после чего свинец попадает в пищевые цепочки.

Риски существуют и для людей. Свинец может оказаться в организме вместе с мясом диких животных, если после выстрела в нем сохраняются фрагменты боеприпасов.

Чем заменят свинцовую дробь

Одной из доступных альтернатив считается стальная дробь. Однако она подходит не для каждого ружья: владельцам некоторых старых моделей перед использованием таких боеприпасов потребуется дополнительная проверка оружия или замена отдельных элементов.

Европейские охотничьи организации выступали за более длительный переходный период и смягчение первоначальных ограничений. В результате срок адаптации увеличили с трех до семи лет, а пули и слигы исключили из запрета.

Ранее Life.ru сообщал, что российские охотники предложили отменить сбор за добычу бурого медведя. Инициаторы считают, что такая мера может повысить интерес к охоте и сократить число опасных встреч людей с хищниками. Предложение направили председателю правительства Михаилу Мишустину.