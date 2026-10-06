Более миллиона учителей уже получают пенсию за педагогический стаж

Более 1 млн учителей в России получают страховую пенсию по старости за педагогический стаж, которая назначается раньше общеустановленного пенсионного возраста. Для возникновения права на такую выплату необходимо иметь не менее 25 лет педагогического стажа, сообщается на сайте Социального фонда России.

Кому назначают пенсию за педагогический стаж

Получателями выплаты, как правило, являются учителя общеобразовательных организаций, в том числе школ, лицеев и гимназий.

При расчете педагогического стажа учитываются не только непосредственно отработанные периоды. В него могут включаться ежегодный отпуск, время нахождения на больничном и прохождение курсов повышения квалификации.

В стаж включают периоды военной службы

Соцфонд также учитывает при расчете выслуги лет отдельные периоды военной службы. В частности, в стаж могут входить время службы по мобилизации, по контракту и период пребывания в добровольческом формировании.

Таким образом, право на страховую пенсию по старости за педагогический стаж зависит от продолжительности предусмотренного законом стажа и учета соответствующих периодов.