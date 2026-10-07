Всероссийские конкурсы по ПДД проведут в России ко Всемирному дню памяти жертв ДТП

В Подмосковье и других регионах России пройдут Всероссийские конкурсы по правилам дорожного движения, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Их организует Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Желающие смогут стать участниками X Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства», V Всероссийского конкурса видео-работ и презентаций «ЮНЫЕ РОССИЯНЕ ZА МИР НА ДОРОГАХ!». Кроме того, в рамках проекта реализуется IV Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ — РУКАМИ ДЕТЕЙ» IV Всероссийского конкурса чтецов стихов по ПДД «АЗБУКА ПЕШЕХОДА». Все они проводятся в целях профилактики ДТП с участием детей.

Дети могут стать участниками конкурсов с 7 октября до 15 ноября. У них будет возможность прочесть стихотворения, представить элементы декоративно-прикладного творчества, презентации и не только. Узнать подробнее об организации и условиях их проведения можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.

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