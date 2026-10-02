Больницу закрыли на карантин: под Иркутском заподозрили особо опасную инфекцию
Под Иркутском ввели карантин из-за подозрения на особо опасную инфекцию
В Шелеховском районе Иркутской области ввели карантин после подозрения на случай заболевания особо опасной инфекцией. В регионе провели внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Анны Поповой, пишут Ведомости.
О ситуации сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. При этом конкретный вид инфекции власти пока не называют.
В районной больнице ограничили работу
Мэр Шелеховского района Максим Модин сообщил, что на карантин закрыли стационар районной больницы. В нескольких отделениях временно приостановили прием и выписку пациентов.
Кроме того, остановлена работа лаборатории медицинского учреждения.
Контактных лиц взяли под наблюдение
Региональное управление Роспотребнадзора проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Людей, которые могли контактировать с заболевшим, взяли под медицинское наблюдение.
В ведомстве сообщили, что на данный момент признаков заболевания у контактных лиц не выявлено. Результаты проведенных лабораторных исследований также оказались отрицательными.
Власти продолжают обследование и необходимые противоэпидемические мероприятия. Окончательный диагноз и название предполагаемой инфекции официально не раскрываются.