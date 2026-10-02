Больницу закрыли на карантин: под Иркутском заподозрили особо опасную инфекцию

В Шелеховском районе Иркутской области ввели карантин после подозрения на случай заболевания особо опасной инфекцией. В регионе провели внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Анны Поповой, пишут Ведомости.

О ситуации сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. При этом конкретный вид инфекции власти пока не называют.

В районной больнице ограничили работу

Мэр Шелеховского района Максим Модин сообщил, что на карантин закрыли стационар районной больницы. В нескольких отделениях временно приостановили прием и выписку пациентов.

Кроме того, остановлена работа лаборатории медицинского учреждения.

Контактных лиц взяли под наблюдение

Региональное управление Роспотребнадзора проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Людей, которые могли контактировать с заболевшим, взяли под медицинское наблюдение.

В ведомстве сообщили, что на данный момент признаков заболевания у контактных лиц не выявлено. Результаты проведенных лабораторных исследований также оказались отрицательными.

Власти продолжают обследование и необходимые противоэпидемические мероприятия. Окончательный диагноз и название предполагаемой инфекции официально не раскрываются.