«Медведи рядом!» Жители Подмосковья сообщили о десятках следов хищников

Жители Московской области на протяжении года фиксируют признаки присутствия медведей вблизи населенных пунктов. В Министерство экологии и природопользования Подмосковья поступило порядка двадцати соответствующих обращений. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве уточнили, что граждан беспокоят свидетельства жизнедеятельности этих хищников на территории региона. Часть обращений указывает на появление медведей в непосредственной близости от автомобильных трасс.

«Вместе с тем граждане часто принимают за медвежьи следы крупных собак, либо отметины на деревьях, оставленные другими животными, например, лосями», — заявили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

Несколькими днями ранее медвежонка обнаружили в туристическом Лазаревском районе Сочи. В предгорных зонах города такие встречи происходят все чаще. Один из хищников проник на территорию отеля в поисках пропитания, забравшись в техническое помещение. Несколько дней назад медвежонка вновь заметили в горном кластере.

Ранее сообщалось о том, что в Чувашии насчитали 64 медведя.