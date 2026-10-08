Атака БПЛА ВСУ на регионы России 8 октября: последние новости, сколько дронов сбито

Общество

В течение ночи с 20:00 мск 7 октября до 08:00 мск 8 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

Беспилотники сбивали в нескольких регионах

По данным ведомства, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областей.

Также беспилотники уничтожали над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом и Татарстаном.

Дроны перехватывали над Черным морем

Часть беспилотников была уничтожена над акваторией Черного моря. Всего за указанный период дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 БПЛА.

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