Атака БПЛА ВСУ на регионы России 8 октября: последние новости, сколько дронов сбито
В течение ночи с 20:00 мск 7 октября до 08:00 мск 8 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.
Беспилотники сбивали в нескольких регионах
По данным ведомства, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областей.
Также беспилотники уничтожали над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом и Татарстаном.
Дроны перехватывали над Черным морем
Часть беспилотников была уничтожена над акваторией Черного моря. Всего за указанный период дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 БПЛА.