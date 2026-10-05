«Не стоит сразу винить мозг»: Врач раскрыла причины снижения памяти в молодом возрасте

Врач Кондальская: ухудшение памяти у молодых связано с образом жизни

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Снижение памяти у людей молодого возраста в большинстве случаев связано с нарушениями в работе организма и образом жизни. Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт Юлия Кондальская.

«Снижение памяти в молодом возрасте не стоит сразу связывать с необратимыми изменениями мозга. У молодых пациентов все чаще встречаются метаболические и стресс-индуцированные функциональные нарушения, связанные с образом жизни и общим состоянием организма, а не нейродегенеративные заболевания», — подчеркнула Кондальская.

По словам специалиста, к ухудшению памяти также приводят нарушения сна, хронический стресс, многозадачность и большой объем поступающей информации. Для восстановления когнитивных способностей врач рекомендовала спать от семи до десяти часов в сутки, регулярно заниматься физической активностью, а также отказаться от курения.

Ранее терапевт Сеген сообщил, что ежедневное обучение новым навыкам снижает риск деменции.

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