«Не стоит сразу винить мозг»: Врач раскрыла причины снижения памяти в молодом возрасте

«Снижение памяти в молодом возрасте не стоит сразу связывать с необратимыми изменениями мозга. У молодых пациентов все чаще встречаются метаболические и стресс-индуцированные функциональные нарушения, связанные с образом жизни и общим состоянием организма, а не нейродегенеративные заболевания», — подчеркнула Кондальская.