Пластик против ветра: дачники Подмосковья придумали, чем прижать укрытия

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Октябрь на подмосковных дачах — время укрывать теплолюбивые посадки и готовить участок к зиме. Вот только погода частенько вмешивается в планы: порывы ветра сдергивают агроволокно с грядок, сетка перекашивается, а легкие каркасы кренятся набок. Решение нашлось простое — пластиковые бутылки, доверху набитые песком. О том, как их применять, рассказал REGIONS.

Груз за пару минут

Понадобится целая пятилитровка — желательно с прочной ручкой, чтобы удобно переносить. Емкость моют, сушат, а затем через воронку засыпают чистым сухим песком, заранее убрав крупные камешки. Сколько сыпать — вопрос задачи. Важно лишь оставить немного воздуха, иначе пластик поведет. Крышку закручивают плотно, а сверху для верности обматывают изолентой.

Бутылка, заполненная до отказа, тянет примерно на 8 кг. Опытные дачники советуют заготовить несколько емкостей разного веса: так и ручки не перегружены, и под каждое дело найдется подходящий груз.

Куда приспособить

Самое очевидное — прижать края агроволокна или пленки, чтобы ветер не задирал покрытие. Осенью, когда грядки укрывают временно, это особенно выручает.

Еще вариант — дополнительный балласт для небольших сеток и временных ограждений. Правда, высокие опоры и сильные порывы требуют более серьезного крепления к земле.

Пригодятся бутылки и как метки: их расставляют возле молодых посадок и вдоль временных тропинок. Слабый ветер такие ориентиры не валит, а границы участка видны издалека.

В хозяйстве тоже сгодятся — придавить пленку, удержать легкие материалы во время работы. Но использовать их как опору при склеивании деталей стоит лишь на ровной устойчивой поверхности.

Нашлось применение и в фитнесе: бутылки с небольшим количеством песка заменят простой утяжелитель. Перед упражнениями проверьте, выдержат ли ручка и корпус.

Мелочи, которые помогают

Под пластиковое дно подкладывают кусочки плотной ткани — тогда тонкое агроволокно останется целым. А на каждой бутылке стоит подписать примерный вес: искать нужную емкость станет проще, не перебирая все подряд.

Если утяжелители нужны именно для укрытий, заранее озаботьтесь материалом. Осенью грядки хорошо защищает плотное агроволокно или специальная пленка — они не боятся перепадов температур и случайных порывов. Для фиксации сетки в парнике пригодятся колышки и шпагат.

Хранение

С приходом зимы самодельные грузы убирают в сухое место — особенно если пластик уже постарел. Треснувшую бутылку в дело не пускают: под нагрузкой она лопнет и рассыплет песок. Восстанавливать деформированную или поврежденную емкость смысла нет — проще сделать новую.

Капитальных креплений такие приспособления, конечно, не заменят, зато закроют массу бытовых задач без похода в магазин. Добавьте к ним садовый инвентарь, перчатки и секатор — и осенние хлопоты пойдут быстрее и спокойнее. Главное — не тянуть до последнего и подготовить и укрывной материал, и грузы для него заранее.

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