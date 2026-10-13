В Павловском Посаде обсудили актуальные вопросы жизнеобеспечения

В начале встречи отметили День многодетных семей, который празднуется в Подмосковье 10 октября. В округе статус многодетной семьи имеют свыше 1400 семей. Особым признанием был отмечен житель округа Эдуард Колиошко — кавалер Ордена Мужества, ветеран СВО и отец пятерых детей; его вклад в воспитание детей и служение Родине назвали примером стойкости и любви к семье.

Приятным событием стала победа телеканала «Радуга» на ХХХ Международном фестивале медийного творчества «Братина». Коллектив телеканала и главный редактор Анна Суница получили поздравления с наградой, подтвердившей их профессиональный уровень.



По данным МЦУР округа, за неделю от жителей поступило 1253 обращения. Наибольшее число вопросов касалось запуска отопления и отсутствия горячего водоснабжения. С 10 по 12 октября зафиксировано 108 обращений по отоплению: 70 — в Павловском Посаде, 38 — в Электрогорске. В Электрогорске ведутся работы по устранению инцидентов на тепловых сетях — в зоне работ пять адресов, в 15 домах на улицах Ленина, Комсомольская и Калинина временно отсутствует отопление. Завершить мероприятия планируют до пятницы.



Также отмечены сложности с запуском отопления на улице Советской в Электрогорске (дома 1, 5, 18, 24, 34) из‑за работ управляющей компании; МБУ «УК Электрогорск» рассчитывает завершить их до конца недели.



Продолжаются работы по устранению технических инцидентов на сетях холодного водоснабжения в поселке Большие Дворы и в Павловском Посаде — зафиксировано четыре инцидента, их устраняет Мособлводоканал, планируя завершить до конца дня. Котельные работают в штатном режиме, тепло подано во все дома.



В МБУ «Благоустройство Павловский Посад» остается 60 заявок на развоздушивание системы теплоснабжения в квартирах — бригады продолжают работу. Восстановление территорий после земельных работ на улицах Святого Константина, Калинина, Горького и Ленина должно быть завершено до 20 октября.