Овощи и десерты: стало известно, что заказывают компании для офисов

Сервис доставки продуктов «Купер» изучил корпоративные закупки и выяснил, что на первую строчку вышли молоко и сливки — на них пришлось 16% от общего числа заказанных товаров. Следом расположились десерты: мороженое заняло 9%, а печенье, вафли, пастила и другие сладости — 6%. Еще почти 13% корпоративных заказов составили овощи. Таким образом, офисные холодильники и полки все чаще заполняются не традиционными угощениями к чаю, а продуктами для более сбалансированного и сытного перекуса.

Заметную долю покупок занимают товары для плотного подкрепления: колбаса, полуфабрикаты, масло и сыры в совокупности дали 10% от общего количества заказов. Около 6% пришлось на хлеб, сметану, йогурты и другие кисломолочные продукты. В категории напитков лидерство удерживает вода — ее доля составила 5%, тогда как соки и газировка вместе заняли лишь 3%. Помимо еды и питья, компании регулярно закупают товары для офисной кухни и уборки, что говорит о комплексном подходе к организации рабочего пространства.

Такая смена приоритетов имеет несколько последствий. Для сотрудников это означает более разнообразный и сытный рацион в течение дня: вместо привычного чая с печеньем — молочные продукты, овощи, мороженое и ингредиенты для полноценного перекуса. Для работодателей — рост расходов на организацию кухни, но одновременно и способ удержания персонала, ведь комфортные условия и забота о питании ценятся все выше. Для поставщиков и сервисов доставки открывается новое окно возможностей: спрос смещается в сторону молочки, овощей, готовых решений и воды, а значит, ассортимент и логистика должны подстраиваться под эти запросы.

Таким образом, офисные закупки становятся более здоровыми, сытными и практичными. Молоко и сливки обошли кофе, мороженое потеснило печенье, а вода уверенно лидирует среди напитков. Компании все меньше полагаются на стандартный сладкий набор и все чаще формируют кухню как мини-столовую с полезными и удобными продуктами. Если тренд сохранится, офисные кухни вскоре будут напоминать не уголок для чаепития, а полноценную площадку для восстановления сил в течение рабочего дня.

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