Десять простуд за год: иммунолог объяснила, почему детский организм обязан часто болеть

Иммунолог Селезнева развеяла главный миф о часто болеющих детях

Общество

Фото: [istockphoto.com/gece33]

Постоянные болезни ребенка в детском саду родители воспринимают как тревожный сигнал, но врачи видят в этом противоположное — нормальную работу защитной системы. Ассистент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Мария Селезнева объяснила в беседе с RuNews24.ru, почему череда простуд в первый год коллективной жизни — это не повод для паники, а показатель здоровья.

Для ребенка, который начал ходить в коллектив, 10–12 эпизодов респираторной инфекции за первый год — статистически физиологическая норма. Расширение круга общения неизбежно приводит к встрече с десятками новых возбудителей, пояснила эксперт. Иммунная система учится, и это обучение проявляется как клинически выраженное заболевание, в ходе которого формируется первичный ответ. Как только механизм нейтрализации конкретного возбудителя готов, при повторной встрече организм справляется быстрее, а иногда и вовсе без симптомов.

По словам Селезневой, к началу младшей школы иммунологическая память в значительной степени накоплена — именно этим объясняется резкое снижение частоты болезней.

Ребенок, переносящий 8 неосложненных ОРВИ в год, не требует вмешательства, подчеркнула врач. Поводом для консультации клинического иммунолога является не количество эпизодов, а тяжесть течения и наличие осложнений. Частые простуды — испытание тревожное, но неизбежное: это процесс настройки иммунной системы, который носит временный характер. После каждой встречи с патогеном иммунный профиль ребенка усложняется, становясь более совершенным и устойчивым к инфекциям.

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