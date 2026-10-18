Туристы из Приморья удивились дешевому обеду в приграничье Китая

PRIMPRESS: туристы из Приморья удивились низкой стоимости обеда в Суйфэньхэ

Общество

Приморские туристы поделились впечатлениями о неожиданно низкой стоимости обеда в ресторане в Суйфэньхэ — приграничном городе в китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает PRIMPRESS.

Российские путешественники рассказали, что зашли в первое попавшееся заведение, не выбирая его специально. Заказ включал мясо, овощи, лапшу, рис и большую тарелку супа. Порции оказались настолько щедрыми, что их можно было делить между двумя-тремя людьми. Счет за обед на четверых оказался меньше, чем обычно стоит обед на двоих в кафе во Владивостоке.

Посетителям также понравились условия в заведении: просторный уютный зал, внимательное обслуживание, бесплатный чай и разнообразное меню — от морепродуктов до острых супов и сладостей.

Ранее стало известно о гонке за туристов из России между Вьетнамом, Китаем и Таиландом.

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