Платить за квартиру заставят иначе: новые правила оплаты за ЖКУ заработают с 1 марта

С марта следующего года жителей России ждут изменения в привычном графике оплаты коммунальных услуг. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в интервью RT.

По новым правилам, квитанции за квартиру будут приходить гражданам не позднее 5 числа каждого месяца. Раньше даты доставки могли разниться в зависимости от региона, теперь же требование станет единым для всех. Вслед за этим изменится и дедлайн по оплате. Платить счета теперь нужно будет до 15 числа включительно, тогда как раньше у людей было время только до 10 числа.

Парламентарий пояснил, что небольшой сдвиг сроков в первую очередь направлен на помощь пожилым людям. Дело в том, что большинство пенсионеров получают выплаты от государства в промежутке с 10 по 15 число. При старом графике им часто приходилось оплачивать коммуналку до того, как на счет поступала пенсия, что создавало неудобства. Теперь у пожилых граждан появится время спокойно изучить квитанции, проверить начисления и внести плату без лишней спешки и финансовых затруднений.

Таким образом, новые правила сделают процесс оплаты более комфортным и предсказуемым для самых незащищенных категорий граждан.