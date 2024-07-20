Подполье показало кадры с телами боевиков ВСУ, проплывающих ежедневно по Днепру у Херсона

Тела погибших украинских военнослужащих можно каждый день видеть, как их прибивает течением в районе Херсона к правому берегу Днепра, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученную от пророссийского подполья информацию.

Как рассказал собеседник журналистов, все прибиваемые к берегу тела боевиков ВСУ в военной форме, экипировке, а некоторые еще и с боекомплектом.

«Ежедневно к берегу у Херсона прибивает 2-3 погибших украинских солдата. "Двухсотых" сносит вниз по течению к устью Днепра», — рассказал представитель подполья.

В качестве подтверждения к сказанному подполье передало журналистам видео, на котором снятые жительницей Херсона те самые многочисленные тела погибших украинских военных.

«Кошмар. Их все больше прибивает к берегу. Только за последние дни нашли четверых. Неужели их так много?» — говорит за кадром женщина на видео.

Ранее украинское издание «Следствие.Инфо» сообщило, что в Херсонской области без вести пропал целый полк украинской армии.