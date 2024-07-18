Почти 800 украинских военнослужащих пропали без вести в селе Крынки Херсонской области. В данный момент их разыскивает украинская полиция. Соответствующее сообщение опубликовало местное издание «Следствие.Инфо».

Согласно информации украинских правоохранителей, с октября прошлого года по июнь текущего года официально без вести в данном селе пропало 788 солдат ВСУ. Более того, полиции удалось выяснить судьбу 262-х человек, которых удалось вывезти из Крынок и похоронить на родине. Информации о еще более чем полутысяче украинцев у полиции нет.

До этого поступала информация, что 3-я бригада особого назначения ВСУ «Спартан» более не упоминается в сводках Спецоперации и в текущий момент продолжает существование лишь на бумаге.

Ранее французское издание Parisien заявило, что Зеленский подготовил ловушку для России.