Поиск себя: почему 6-я ракетка мира Свитолина ушла от Монфиса

Шестая ракетка мира Элина Свитолина сообщила о расторжении брака с 40-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом. По словам 32-летней украинской спортсменки, решение принято взаимно на фоне ее внутреннего эмоционального кризиса и поиска собственного пути. Пара состоит в браке с июля 2021 года и воспитывает общую дочь Скай.