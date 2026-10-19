Поиск себя: почему 6-я ракетка мира Свитолина ушла от Монфиса

Свитолина раскрыла причины развода с экс-теннисистом Монфисом

Общество

Шестая ракетка мира Элина Свитолина сообщила о расторжении брака с 40-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом. По словам 32-летней украинской спортсменки, решение принято взаимно на фоне ее внутреннего эмоционального кризиса и поиска собственного пути. Пара состоит в браке с июля 2021 года и воспитывает общую дочь Скай.

Факты о разводе и карьере теннисистов

  • Официальное заявление: Свитолина публично объявила о разводе, заявив о необходимости «найти путь обратно к самой себе» вне брачного союза.
  • Отсутствие конфликта: спортсменка подчеркнула отсутствие виновных в расставании и заявила о сохранении родительских обязательств перед дочерью.
  • Семейный статус: бракосочетание Свитолиной и Монфиса состоялось в июле 2021 года в Женеве, в октябре 2022 года у пары родилась дочь Скай.
  • Текущий статус спортсменов: 40-летний Монфис в текущем сезоне 2026 года завершил профессиональную карьеру, а 32-летняя Свитолина занимает 6-е место в рейтинге WTA.

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