Простой, но важный знак внимания: 150 пожилых жителей Долгопрудного получили подарки к празднику

В Долгопрудном 150 пожилых жителей получили теплые пледы в подарок к Дню добра и уважения, который ежегодно отмечается 1 октября. По информации администрации городского округа, традиционно в рамках этого праздника поддержка оказывается одиноким гражданам серебряного возраста, находящимся на социальном обслуживании в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации.

В этом году акцент сделали на заботе и комфорте — каждый из 150 человек получил теплый плед. Как отмечает пресс-служба, это простой, но важный знак внимания, который согревает и радует старшее поколение.



День добра и уважения — один из самых трогательных осенних праздников, возможность еще раз сказать слова благодарности тем, кто своим трудом многое сделал для страны.



Администрация округа пожелала старшему поколению Долгопрудного здоровья, благополучия и душевного тепла, выразив признательность за труд и созидание.