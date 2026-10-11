Британцев призвали срочно выбросить яйца с Украины

Sun: в Британии призвали выбрасывать яйца с Украины из-за случаев отравления

Общество
Страусиное яйцо на ферме «Страусленд» в деревне Селявино Дмитровского округа

Фото: [Страусиное яйцо на ферме «Страусленд» в деревне Селявино Дмитровского округа/Медиасток.рф]

Жителям Великобритании настоятельно рекомендуют отказаться от употребления яиц, импортированных с Украины, из-за вспышки опасной кишечной инфекции. Британское управление по безопасности пищевых продуктов уже обратилось к покупателям с требованием проверить кухонные запасы и выбросить продукцию конкретного украинского производителя, передает таблоид The Sun.

По данным журналистов, с начала года в стране зафиксировано как минимум 36 случаев заражения сальмонеллезом, которые специалисты напрямую связывают со снабжением от компании «Ясенсвит». Регуляторы выпустили специальное предупреждение: при обнаружении на скорлупе или упаковке кода маркировки 3UA1012066 продукт строго запрещено употреблять в пищу. Кулинарам-любителям и домохозяйкам посоветовали безопасно утилизировать потенциальную угрозу.

Сальмонеллез — коварное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. В первую очередь патоген наносит удар по желудочно-кишечному тракту, а в тяжелых случаях провоцирует серьезный системный сбой во всем организме. Первые признаки заражения проявляются в промежутке от 6 часов до нескольких суток. Среди характерных симптомов — скачок температуры до 39 градусов, сильный озноб, ломота в суставах, тошнота, рвота и острые боли в животе.

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