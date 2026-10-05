В Котельниках прошел 21-й фестиваль «Золотая Осень» для детей с ОВЗ

Площадкой фестиваля была конноспортивная школа олимпийского резерва «Белка». В этом году сюда приехали спортсмены из 19 регионов России. Для многих ребят «Золотая Осень» давно перестала быть просто соревнованием в календаре — к этому старту готовятся весь год.



За спортивными результатами здесь стоит большая ежедневная работа. Тренировки, преодоление собственных ограничений и волнение перед выступлением складываются в один важный момент — возможность выйти на площадку и увидеть, насколько далеко удалось продвинуться.



Открытие фестиваля прошло при участии почетных гостей. Среди них был Владислав Пронский — чемпион России по конному спорту для людей с ограниченными возможностями, спортсмен национальной сборной и участник Олимпийских игр в Токио.



Но одним спортом программа «Золотой Осени» не ограничилась. После выступлений участников ждали анимация, творческие мастер-классы и красочная фотозона. Организаторы постарались превратить соревнования в полноценный праздник, где место нашлось не только для спортивного азарта, но и для общения и отдыха.



Финальным аккордом стали подарки и призы. Их получили все участники фестиваля — независимо от результата на площадке. Ведь главный итог «Золотой Осени» измеряется не только местами в протоколе, но и тем, сколько уверенности, радости и новых сил ребята увезли с собой домой.