Топливный коллапс на Бали: власти ввели четно-нечетную систему заправки и привлекут военных к АЗС

На индонезийском курортном острове Бали разразился серьезный топливный кризис, вынудивший власти пойти на чрезвычайные меры. С 17 октября на АЗС острова введены жесткие ограничения на продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номерных знаков автомобилей. Из-за многокилометровых очередей, логистических сбоев и паники среди туристов к охране заправок и регулированию поставок привлечены полиция и армейские подразделения. О демарше местных властей сообщает национальное агентство ANTARA .

Четно-нечетный режим и жесткие лимиты на заправку

Кризис с поставками субсидированного бензина Pertalite продолжается на острове с 11 октября. Чтобы сбить ажиотаж и исключить паническую закупку топлива впрок, местная администрация совместно с компанией Pertamina установила новые правила:

Принцип четности: с 17 по 19 октября автомобили с нечетными номерами заправляются в нечетные дни, а с четными — в четные.

Лимит в одни руки: за один визит на АЗС разрешено залить не более 20 литров для легковых автомобилей и не более 3 литров для скутеров и мотоциклов.

Работа под охраной: 66 ключевых заправок острова переведены на круглосуточный режим работы, а порядок в очередях обеспечивают военные и полиция.

Причины сбоя и реакция властей

Официальной причиной коллапса названы задержки с морской логистикой и перебои с доставкой танкеров в ключевые распределительные терминалы. Ситуацию усугубили слухи о дефиците, спровоцировавшие ажиотажный спрос.

Для стабилизации обстановки Pertamina уже направила на Бали дополнительно свыше 57 млн литров топлива, рассчитывая довести постоянный резерв на острове до 48 млн литров, чего должно хватить на две недели бесперебойного снабжения.